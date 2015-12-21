欧洲个股：瑞典爱立信与苹果签署专利许可协议，了结相关诉讼

路透斯德哥尔摩12月21日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周一表示，已经与美国消费电子公司苹果 签署一份专利许可协议，但未详述将从该协议中获利多少。

但爱立信估计，2015年从知识产权中获得的总体营收将达到130-140亿瑞典克朗(15.2-16.4亿美元)，高于2014年的99亿克朗。其中包括与苹果和解带来的正面效应。

今年1月，爱立信就移动技术许可付费问题起诉苹果，对当月稍早苹果提起的诉讼做出回应。

分析师原来根据手机销量与每部手机的专利费情况估计，如果与苹果之间的纠纷解决方式符合爱立信的要求，则苹果每年须向其支付20-60亿瑞典克朗。(完)