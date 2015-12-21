欧洲个股：瑞典爱立信与苹果签署专利许可协议，了结相关诉讼

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透斯德哥尔摩12月21日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 周一表示，已经与美国消费电子公司苹果 签署一份专利许可协议，但未详述将从该协议中获利多少。
但爱立信估计，2015年从知识产权中获得的总体营收将达到130-140亿瑞典克朗(15.2-16.4亿美元)，高于2014年的99亿克朗。其中包括与苹果和解带来的正面效应。
今年1月，爱立信就移动技术许可付费问题起诉苹果，对当月稍早苹果提起的诉讼做出回应。
分析师原来根据手机销量与每部手机的专利费情况估计，如果与苹果之间的纠纷解决方式符合爱立信的要求，则苹果每年须向其支付20-60亿瑞典克朗。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f