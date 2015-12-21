更新版 1-中国汇市：人民币略收升成交则明显萎缩，年底市场趋保守下行空间有限

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 人民币收盘微升，但升幅极为有限 * 中间价结束十连跌 * 人民币汇率指数上周仍现小幅上涨 * 波动收窄，市场成交萎缩明显 * 料年内下行空间有限 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周一略收升，中间价亦结束十连跌。交易员称，人民 币十连跌已现较大幅度贬值，中间价上涨助力市场自觉守稳，汇价波动收窄加上年底临近部分交易员休假，今 日汇市成交萎缩超三成，料年底人民币贬值空间较为有限，6.5元关口仍存较强支撑。 交易员们并指出，人民币短期持稳，意在控制贬值节奏，暂时还看不到转势迹象，技术面上看也有调整需 求；离岸CNH 小幅持稳，然两地价差仍有700点子左右，套利空间仍在，在岸仍存较大贬值压力。 中国外汇交易中心最新公布的12月18日人民币汇率指数（CFETS）为101.52，较去年年终升值1.52%；同时 公布的国际清算银行（BIS）人民币汇率指数为102.29，较去年年终升值2.29%；而特别提款权（SDR）篮子计 价的人民币汇率指数为99.37，较去年年终贬值0.63。人民币汇率指数到目前为止已公布三期。 数据显示，虽上周人民币兑美元当周仍下跌0.4%，连七周下跌亦录得20年来最长跌势，但CFETS指数仍录 得小幅上涨，BIS篮子计价的指数亦现微升，交易员认为，汇率指数与人民币兑美元走势并不同步，与美元脱 钩意味明显。 “明年看经济形势不太乐观，人民币应该还会再贬2%-3%， 具体还得看明年经济形势，坏也不可能再坏， 好可能还需要一段时间。”一股份行交易员称。 中国经济日报援引发改委经济研究所课题组报告称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速 度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。 中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示 欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第 六位跃居第三位。 全球汇市方面，美元/日圆以外亚币依然承压，因抛压持续，且欧元和澳元反弹，但因圣诞临近，平静交 投取代了上周由美国和日本货币政策行动引发的大幅市场波动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4808 6.4815 0.01% 中间价 6.4753 6.4814 0.09% 成交额 199.93亿美元 308亿美元 日内波动幅度(pips) 44 日高6.4771 日低6.4815 今年以来升贬幅度 -4.27% 2005年汇改以来升贬幅度 27.71% 1年期美元/人民币掉期 +1,105 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.555 6.554 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.759 6.777 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4809。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。