更新版 1-中国汇市：人民币略收升成交则明显萎缩，年底市场趋保守下行空间有限

* 人民币收盘微升，但升幅极为有限 * 中间价结束十连跌 * 人民币汇率指数上周仍现小幅上涨 * 波动收窄，市场成交萎缩明显 * 料年内下行空间有限 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周一略收升，中间价亦结束十连跌。交易员称，人民 币十连跌已现较大幅度贬值，中间价上涨助力市场自觉守稳，汇价波动收窄加上年底临近部分交易员休假，今 日汇市成交萎缩超三成，料年底人民币贬值空间较为有限，6.5元关口仍存较强支撑。 交易员们并指出，人民币短期持稳，意在控制贬值节奏，暂时还看不到转势迹象，技术面上看也有调整需 求；离岸CNH 小幅持稳，然两地价差仍有700点子左右，套利空间仍在，在岸仍存较大贬值压力。 中国外汇交易中心最新公布的12月18日人民币汇率指数（CFETS）为101.52，较去年年终升值1.52%；同时 公布的国际清算银行（BIS）人民币汇率指数为102.29，较去年年终升值2.29%；而特别提款权（SDR）篮子计 价的人民币汇率指数为99.37，较去年年终贬值0.63。人民币汇率指数到目前为止已公布三期。 数据显示，虽上周人民币兑美元当周仍下跌0.4%，连七周下跌亦录得20年来最长跌势，但CFETS指数仍录 得小幅上涨，BIS篮子计价的指数亦现微升，交易员认为，汇率指数与人民币兑美元走势并不同步，与美元脱 钩意味明显。 “明年看经济形势不太乐观，人民币应该还会再贬2%-3%， 具体还得看明年经济形势，坏也不可能再坏， 好可能还需要一段时间。”一股份行交易员称。 中国经济日报援引发改委经济研究所课题组报告称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速 度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。 中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示 欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第 六位跃居第三位。 全球汇市方面，美元/日圆以外亚币依然承压，因抛压持续，且欧元和澳元反弹，但因圣诞临近，平静交 投取代了上周由美国和日本货币政策行动引发的大幅市场波动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4808 6.4815 0.01% 中间价 6.4753 6.4814 0.09% 成交额 199.93亿美元 308亿美元 日内波动幅度(pips) 44 日高6.4771 日低6.4815 今年以来升贬幅度 -4.27% 2005年汇改以来升贬幅度 27.71% 1年期美元/人民币掉期 +1,105 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.555 6.554 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.759 6.777 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4809。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)