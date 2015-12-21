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市场报道 | 2015年 12月 21日 星期一 16:27 BJT

《汇市简讯》瑞士国内活期存款明显增加，欧元/瑞郎上涨

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* 瑞士国内活期存款明显增加，从4,061.30亿瑞郎增至4,013.99亿

* 12月18日当周的活期存款总额也增加

* 有关瑞士央行干预汇市的揣测升温，市场怀疑央行设法在1.0800下方提供支撑

* 上周欧元/瑞郎跌至1.0756，为11月6日以来最低位，今日涨至1.08

* 11月低位也是38.2%费波纳奇回档技术位的1.0738仍构成关键支撑

* 图表1：link.reuters.com/zef73w

图表2：tmsnrt.rs/1NxFKy6

(完)

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