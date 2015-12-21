《汇市简讯》瑞士国内活期存款明显增加，欧元/瑞郎上涨

* 12月18日当周的活期存款总额也增加

* 有关瑞士央行干预汇市的揣测升温，市场怀疑央行设法在1.0800下方提供支撑

* 上周欧元/瑞郎跌至1.0756，为11月6日以来最低位，今日涨至1.08

* 11月低位也是38.2%费波纳奇回档技术位的1.0738仍构成关键支撑