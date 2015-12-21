《汇市简讯》瑞士国内活期存款明显增加，欧元/瑞郎上涨

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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* 瑞士国内活期存款明显增加，从4,061.30亿瑞郎增至4,013.99亿
* 12月18日当周的活期存款总额也增加
* 有关瑞士央行干预汇市的揣测升温，市场怀疑央行设法在1.0800下方提供支撑
* 上周欧元/瑞郎跌至1.0756，为11月6日以来最低位，今日涨至1.08
* 11月低位也是38.2%费波纳奇回档技术位的1.0738仍构成关键支撑
* 图表1：link.reuters.com/zef73w
(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f