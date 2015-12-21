全球贵金属：12月18日SPDR黄金持仓增2.98%，iShares白银持仓减0.44%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透12月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加2.98%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.44%。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,863,264.4 12月18日 20,260,461.7 12月17日 602,802.7 2.98%
iShares 322,079,894.2 12月18日 323,509,334.2 12月17日 -1,429,440.0 -0.44% (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f