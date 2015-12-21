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市场报道 | 2015年 12月 21日 星期一 16:42 BJT

全球贵金属：12月18日SPDR黄金持仓增2.98%，iShares白银持仓减0.44%

路透12月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加2.98%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.44%。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,863,264.4 12月18日 20,260,461.7 12月17日 602,802.7 2.98%

iShares 322,079,894.2 12月18日 323,509,334.2 12月17日 -1,429,440.0 -0.44% (完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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