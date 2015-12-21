《汇市简讯》欧元/英镑或许仍有不少进一步上升空间

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
0850GMT
* 自欧洲央行放松政策以来，两年期英债/德债收益率利差仍缩窄5个基点
* 英国央行委员威尔立场转变，加深市场预测央行利率政策的鸽派倾向
* 欧元/英镑有效升越日线云区，或许重演8月涨势
* 技术图表 reut.rs/1NxHVBU
* 周线云区底部为下道关键位，目前在0.7335英镑(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。