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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 17:02 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑或许仍有不少进一步上升空间

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* 自欧洲央行放松政策以来，两年期英债/德债收益率利差仍缩窄5个基点

* 英国央行委员威尔立场转变，加深市场预测央行利率政策的鸽派倾向

* 欧元/英镑有效升越日线云区，或许重演8月涨势

* 技术图表 reut.rs/1NxHVBU

* 周线云区底部为下道关键位，目前在0.7335英镑(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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