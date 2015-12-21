路透基点：中粮集团寻求4亿美元贷款，为收购来宝集团农业部门融资

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 据消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司正在寻求一笔规模约为4亿美元的贷款，以支持其收购新加坡上市公司来宝集团旗下农业部门Noble Agri Ltd的交易。
其中一位消息人士说，这笔贷款的期限可能为三年或五年，但讨论仍处于初级阶段。
据路透报导，中粮集团正在就以大约7-7.5亿美元，收购其尚未持有的来宝集团农业部门49%的股权进行谈判。该部门是中粮集团和来宝集团的合资公司。中粮集团于2014年4月以15亿美元收购了该部门51%的股权。
来宝集团12月15日在新交所发布公告称，正在就出售其农业部门49%的股权及其他战略交易与潜在买家进行深入谈判。
“并未签署任何最终或具有法律约束力的文件，”来宝集团称。
中粮集团在2014年7月签署了一笔规模达32亿美元的俱乐部贷款，以支持其收购Noble Agri 51%股权的交易。12家银行参与联贷，其中10亿美元一年期贷款部分为该交易融资，22亿美元五年期贷款部分用于偿还股东贷款。
一年期贷款部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点，五年期部分的利率为加码135个基点。一年期贷款部分没有费用，而五年期部分的费用相当于承贷银行可获不到150个基点的综合收益。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。