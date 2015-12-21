台湾汇市：台币止跌微收涨，交投清淡下外资汇入引领区间偏升

* 台币微收升中止连两日跌势 * 交投清淡下外资汇入引领区间偏升 * 明日台币主交易区间料在32.750-32.900 路透台北12月21日 - 台币兑美元 周一从两个半月低位反弹微幅收扬，中止连 续两日收贬。汇银人士表示，台币实质汇价主随韩元等亚币走势略见回升，午后外资转趋汇 入引领实质汇价趋升靠向32.800，惟因耶诞假期将至令交投转趋淡静，短线台币料为区间震 荡格局。 他们指出，今日台北外汇成交量明显萎缩，交投清淡迎接耶诞长假到来，而因韩元开高 走高带动台币实质汇价跟进齐扬，且台股指数由黑翻红也有利于台币区间偏升，然目前缺量 仍需关注外资动向将牵动台币后市。 〞外资午后偏向汇入，但早上又有外资Fixing在32.850，有点像双边操作的感觉 。〞 一位大型官股银行交易员说。 资金流向方面，交易员表示，尽管有外资在11点进行订价(Fixing)交易有意引导台币实 质汇价转弱，但出口商年底前抛汇卖需仍在，带动实质汇价续徘徊在32.85下方，午后外资 汇入令实质汇价趋升向32.800靠拢，不过预料进口商在32.75-32.78将进场买汇收敛升幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢 价幅度与上日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.905/32.96 0，上日收在32.945。 今日台币主要交易区间在32.805-32.880，上日在32.870-32.920；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.750-32.900。至于韩元今收高0.5%报1,177.6，上日报1,183.0。 台湾股市周一收盘小升0.30%报8,282.17点。 证交所今日资料显示，外资 及陆资在台股转为卖超18.12亿台币，中止此前连续三个交易日买超共计126.33亿台币。[nL 3T1472OI] 印尼卢比周一领涨新兴亚洲货币，受到疑似有资金流入印尼债市的支撑，而油价下跌打 压了马币(林吉特)。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.085 33.117 32.805-33.085 32.900 4.59 8.16 司 元太外汇经纪公 33.083 33.033 32.808-33.083 32.900 3.07 4.50 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.040/0.060 美元/台币六个月期 0.000/0.030 0.010/0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)