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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 17:20 BJT

台湾汇市：台币止跌微收涨，交投清淡下外资汇入引领区间偏升

* 台币微收升中止连两日跌势
    * 交投清淡下外资汇入引领区间偏升
    * 明日台币主交易区间料在32.750-32.900

    路透台北12月21日 - 台币兑美元 周一从两个半月低位反弹微幅收扬，中止连
续两日收贬。汇银人士表示，台币实质汇价主随韩元等亚币走势略见回升，午后外资转趋汇
入引领实质汇价趋升靠向32.800，惟因耶诞假期将至令交投转趋淡静，短线台币料为区间震
荡格局。 
    
    他们指出，今日台北外汇成交量明显萎缩，交投清淡迎接耶诞长假到来，而因韩元开高
走高带动台币实质汇价跟进齐扬，且台股指数由黑翻红也有利于台币区间偏升，然目前缺量
仍需关注外资动向将牵动台币后市。
    
    〞外资午后偏向汇入，但早上又有外资Fixing在32.850，有点像双边操作的感觉 。〞
一位大型官股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员表示，尽管有外资在11点进行订价(Fixing)交易有意引导台币实
质汇价转弱，但出口商年底前抛汇卖需仍在，带动实质汇价续徘徊在32.85下方，午后外资
汇入令实质汇价趋升向32.800靠拢，不过预料进口商在32.75-32.78将进场买汇收敛升幅。
  
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢
价幅度与上日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.905/32.96
0，上日收在32.945。
    
    今日台币主要交易区间在32.805-32.880，上日在32.870-32.920；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.750-32.900。至于韩元今收高0.5%报1,177.6，上日报1,183.0。
    
    台湾股市周一收盘小升0.30%报8,282.17点。 证交所今日资料显示，外资
及陆资在台股转为卖超18.12亿台币，中止此前连续三个交易日买超共计126.33亿台币。[nL
3T1472OI]
   
    印尼卢比周一领涨新兴亚洲货币，受到疑似有资金流入印尼债市的支撑，而油价下跌打
压了马币(林吉特)。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.085     33.117   32.805-33.085  32.900    4.59   8.16
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.083     33.033   32.808-33.083  32.900    3.07   4.50
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.030/0.050            0.040/0.060
 美元/台币六个月期            0.000/0.030            0.010/0.040
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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