台湾汇市：台币止跌微收涨，交投清淡下外资汇入引领区间偏升

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 台币微收升中止连两日跌势 * 交投清淡下外资汇入引领区间偏升 * 明日台币主交易区间料在32.750-32.900 路透台北12月21日 - 台币兑美元 周一从两个半月低位反弹微幅收扬，中止连 续两日收贬。汇银人士表示，台币实质汇价主随韩元等亚币走势略见回升，午后外资转趋汇 入引领实质汇价趋升靠向32.800，惟因耶诞假期将至令交投转趋淡静，短线台币料为区间震 荡格局。 他们指出，今日台北外汇成交量明显萎缩，交投清淡迎接耶诞长假到来，而因韩元开高 走高带动台币实质汇价跟进齐扬，且台股指数由黑翻红也有利于台币区间偏升，然目前缺量 仍需关注外资动向将牵动台币后市。 〞外资午后偏向汇入，但早上又有外资Fixing在32.850，有点像双边操作的感觉 。〞 一位大型官股银行交易员说。 资金流向方面，交易员表示，尽管有外资在11点进行订价(Fixing)交易有意引导台币实 质汇价转弱，但出口商年底前抛汇卖需仍在，带动实质汇价续徘徊在32.85下方，午后外资 汇入令实质汇价趋升向32.800靠拢，不过预料进口商在32.75-32.78将进场买汇收敛升幅。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢 价幅度与上日尾盘变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.905/32.96 0，上日收在32.945。 今日台币主要交易区间在32.805-32.880，上日在32.870-32.920；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.750-32.900。至于韩元今收高0.5%报1,177.6，上日报1,183.0。 台湾股市周一收盘小升0.30%报8,282.17点。 证交所今日资料显示，外资 及陆资在台股转为卖超18.12亿台币，中止此前连续三个交易日买超共计126.33亿台币。[nL 3T1472OI] 印尼卢比周一领涨新兴亚洲货币，受到疑似有资金流入印尼债市的支撑，而油价下跌打 压了马币(林吉特)。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.085 33.117 32.805-33.085 32.900 4.59 8.16 司 元太外汇经纪公 33.083 33.033 32.808-33.083 32.900 3.07 4.50 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.040/0.060 美元/台币六个月期 0.000/0.030 0.010/0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。