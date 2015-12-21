企业结盟：俄油与托克达成大型油品贸易协议，加深合作关系

路透伦敦/莫斯科12月21日 - 瑞士商品贸易商托克(Trafigura)正在扩大与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的合作关系，明年可能成为后者的最大买家，届时将会在其庞大的原油购买交易中增加精炼油品。

托克表示，已同意从1月开始向俄油购买更多的数量，主要是精炼油品。

该公司拒绝透露细节。贸易消息人士估计，购买的精炼油品总规模在2,000万吨，相当于两家大型炼厂的全年产出，或者足以满足西班牙这等规模国家的半年消费。

“销售与供应协议涵盖精炼产品，是经过竞争性招标过程之后按市场条件达成的协议。这些交易完全符合国际制裁，而且不涉及预先提供资金，”托克的一名资深发言人士表示。

过去一年，托克从俄油购买了2,000万吨原油。如果加上精炼产品，它将成为购买俄罗斯原油及油品最多的单一公司买家。

只有中国一国对俄罗斯原油与油品的购买量能超过托克的水平。

由于受到制裁，俄油创立自己的大型贸易部门的想法受阻，因此不断扩大与托克的交易。

去年，俄油放弃了购买摩根士丹利旗下原油交易部门的计划，后来就寻找伙伴来买卖其庞大的自然资源，并在低油价环境下创造最大利润。(完)