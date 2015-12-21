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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 17:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶涨至一周高位，跟随沪胶涨势

“东京市场并未对日圆升值、油价下跌及日股走软作出反应，而是跟随了沪胶的跳涨，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa指出。

上海期交所主力5月期胶 上涨605元人民币，收报每吨10,755元。

“TOCOM今天受到沪胶拉抬，但年底前可能缩量维持在160-170日圆区间，因为一些交易员离场过节，”Tazawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)1月近月期胶 最新报每公斤117.5美分，上涨1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/蔡美珍；审校 王洋/于春红)

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