欧元区经济：ECB管委瓦西里奥斯卡斯认为无需采取进一步的货币刺激

路透维尔纽斯12月21日 - 欧洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周一表示，欧洲央行无需采取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。

“目前，我不认为有额外干预的必要。”瓦西里奥斯卡斯说道，“在我看来，欧洲经济情况已经很好。”

他强调指出对家庭和企业的信贷增长，以及有利的欧元兑美元汇率，对欧元区经济前景都是正面因素。（完）