欧元区经济：ECB管委瓦西里奥斯卡斯认为无需采取进一步的货币刺激

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透维尔纽斯12月21日 - 欧洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周一表示，欧洲央行无需采取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。
“目前，我不认为有额外干预的必要。”瓦西里奥斯卡斯说道，“在我看来，欧洲经济情况已经很好。”
他强调指出对家庭和企业的信贷增长，以及有利的欧元兑美元汇率，对欧元区经济前景都是正面因素。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f