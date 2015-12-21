中非关系：津巴布韦称中国将免除其4,000万美元债务，扩大人民币使用

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透哈拉雷12月21日 - 津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa周一称，中国将免除该国大约4,000万美元今年到期的债务，津方希望随着双边贸易的扩大，可进一步促进在其国内经济中使用人民币。
Chinamasa称，中国和津巴布韦正在协商免除债务的最终规模。
“他们(中国)表示将免除我国在今年到期的债务，目前，经初步计算，我们预计免除规模约为4,000万美元，”Chinamasa在一份声明中称。
Chinamasa称，津巴布韦计划扩大人民币在当地的使用。该国央行去年将人民币纳入国内所用货币篮子，其他货币还有美元、英镑和南非兰特。
他表示，一开始来自中国的游客可使用人民币支付服务，津巴布韦可使用人民币支付所欠中国贷款。他并称，两国央行已经在就人民币清算系统进行协商。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。