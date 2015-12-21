日本财政：2016财年赤字融通债券发行量将削减至八年低位--消息

下一财年赤字融通债券发行量料为28.38万亿日圆，创2008年财年以来的最低水准。

消息人士还称，剩余6.05万亿日圆料为建设债券。这些债券将用于为规模料为5.9737万亿日圆的公共建设融资。

日本财政法原则上禁止发行赤字融通债券，只有在日本国会批准每个财年预算案时颁布特别法案才能发行。

根据日本执政党和主要反对党2012年达成的一项临时条款，截至3月的本财年的三年，可以在无需特别法案的情况下发行赤字融通债券。

消息人士称，内阁料将在周四批准始于4月的下一财年预算草案。预算规模料将触及96.72万亿日圆的纪录高点，并包含31.97万亿日圆纪录水平的福利支出。

预算案将在明年初提交给国会批准，同时提交的还有上周五公布的本财年的3.32万亿日圆追加预算。