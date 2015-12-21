日本财政：2016财年赤字融通债券发行量将削减至八年低位--消息

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
下一财年赤字融通债券发行量料为28.38万亿日圆，创2008年财年以来的最低水准。
消息人士还称，剩余6.05万亿日圆料为建设债券。这些债券将用于为规模料为5.9737万亿日圆的公共建设融资。
日本财政法原则上禁止发行赤字融通债券，只有在日本国会批准每个财年预算案时颁布特别法案才能发行。
根据日本执政党和主要反对党2012年达成的一项临时条款，截至3月的本财年的三年，可以在无需特别法案的情况下发行赤字融通债券。
消息人士称，内阁料将在周四批准始于4月的下一财年预算草案。预算规模料将触及96.72万亿日圆的纪录高点，并包含31.97万亿日圆纪录水平的福利支出。
预算案将在明年初提交给国会批准，同时提交的还有上周五公布的本财年的3.32万亿日圆追加预算。
消息人士还说，2016财年税收收入料将触及57.60万亿日圆的25年高点。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 张涛)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。