香港证券：联交所发出指引遏止因借壳变身现金资产公司的投机活动

路透香港12月21日 - 针对注入大量现金以达至借壳上市的活动有所增加，香港交易及结算所（港交所） 旗下联交所周一发出指引，被认定为现金资产公司的上市公司将不能开展不适合上市的新业务，以避免相关证券出现投机买卖。

联交所去年5月发出指引收紧反向收购行动后，借壳上市活动有所收歛，但近期市场出现新趋势，就是上市公司引入投资者注入大量现金的大规模集资活动有所增加，这些投资者将拥有公司的控制权并把现金资产投资到新的业务，而公司原有业务随之被边缘化。

为此，联交所今天发出指引，根据《上市规则》评估现金资产公司时，考量的不只是发行人的现金水平，亦会同时考虑其业务、运作及财政状况的背景及情况。一旦发行人被认定是现金资产公司，其复牌申请将被视为新上市申请处理。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚说，“《上市规则》的现金资产公司规则旨在帮助联交所维持市场质素，避免现金资产公司的证券出现投机买卖。根据这些规则，变为现金资产公司的上市公司将不能开展不适合上市的新业务。”

联交所指出，有些个案中，该等拟进行的集资活动将导致发行人在集资完成时，其大部分的资产为现金。个别个案的事实亦表明，投资者实际上是透过上市发行人把新业务上市，惟该等新业务本不能符合新上市申请的规定，因为缺乏营业纪录的业务并不适合上市。

另外一些个案中，发行人不能依赖未来的资金预期用途（不论是否依据有法律约束力的协议），作为扣减集资活动完成后现金水平的手段。一旦发行人被认定其大部分资产均为现金，联交所就会审视发行人的业务计划（包括资金的预期用途），将其视为新上市申请般处理。

联交所并指，如集资活动完成后发行人的资产少于一半（50%）为现金，一般不会被视为该条所指的全部或大部分资产为现金。然而，如联交所认为发行人日后再进行任何集资活动、收购或其他公司行动连同现行的集资活动其实是藉此将不合适上市的业务上市，又或是为了规避新上市申请规定，则联交所会对这些安排施加额外的要求或条件。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here)