马来西亚期市：棕榈油期货接近三个月高位，受天气担忧和马币走弱带动

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透吉隆坡12月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至约三个月高位，因马币走弱以及市场担心天气干旱或抑制产出，这提振了价格。
指标3月棕榈油价格 涨1.6%，报每吨2,441马币(568.07美元)。盘中一度触及2,457马币的9月29日以来最高。
成交量为35,603口。
吉隆坡一位交易员说：“许多人都在考虑天气因素，”指的是厄尔尼诺(圣婴)现象。这种气候令东南亚地区干旱，降低了棕榈油的产量。
“我们将在(2016年)第二季看到影响。年底雨季目前对棕榈油的影响不太大，还没有太多的降雨。”
在其他植物油市场，美国1月豆油合约 涨0.9%，大连5月豆油合约 上升1.9%。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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