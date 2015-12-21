马来西亚期市：棕榈油期货接近三个月高位，受天气担忧和马币走弱带动

路透吉隆坡12月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至约三个月高位，因马币走弱以及市场担心天气干旱或抑制产出，这提振了价格。

指标3月棕榈油价格 涨1.6%，报每吨2,441马币(568.07美元)。盘中一度触及2,457马币的9月29日以来最高。

成交量为35,603口。

吉隆坡一位交易员说：“许多人都在考虑天气因素，”指的是厄尔尼诺(圣婴)现象。这种气候令东南亚地区干旱，降低了棕榈油的产量。

“我们将在(2016年)第二季看到影响。年底雨季目前对棕榈油的影响不太大，还没有太多的降雨。”

在其他植物油市场，美国1月豆油合约 涨0.9%，大连5月豆油合约 上升1.9%。(完)

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