重温稿-台湾货币市场：大型银行恢复拆出隔拆利率持稳，惟整体资金需求仍旺

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 隔拆利率大致持稳，大型银行恢复拆出 * 大金主虽恢复拆出，短票利率居高不下 * RP利率反应央行降息，进一步微幅下滑 记者 罗两莎 路透台北12月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一大致持稳。资金调度人员指出，今 天因大型银行恢复拆出，市场紧张气氛稍缓解，隔拆款利率变化不大，守稳在0.23%左右； 惟整体资金需求相当旺盛，一周拆款利率维持原水准。 他们表示，上周一度暂停拆出的大型银行，今天开始在市场上〞放钱〞，让各金融机构 资调人员稍稍松了一口气，但一周拆款利率仍维持在0.36-0.37%间。 〞我们今天开始拆出了，但只做一周的拆款，不做跨月。〞一位大型银行资调人员说。 他们指出，目前市场资金依旧不甚充裕，今天拆款大都是到期续做，但陆续有银行开始 做跨月拆借，利率则0.43%左右。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.237% 0.239% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.300% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.400% **短票利率居高不下** 在短票市场方面，交易员指出，虽然市场大型资金供应者今天恢复供应资金，惟仅提供 月内资金，致短票利率居高不下，普遍维持在0.40%以上，介于0.40-0.42%区间。 他们表示，随着某大型银行恢复拆款，让大家稍稍松了一口气，但银行买票利率开价还 是很高，料要到明年1月利率才有机会回落。 〞现在利率怎么会下来？这次大家逮到机会，利率是不可能松手的。〞一位票券商交易 员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率居高不下，月内主要成交在0.37%， 同上日；跨月与上日水准大致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41%。而60天期、90天 期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上日亦同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.40 6%，上日则在0.404%；上日区间为0.370-0.50%，前日区间则在0.37-0.45%；上日成交量96. 34亿台币，前日96.80亿台币。 台湾央行周一称，共发行571.5亿台币定存单，与今日到期金额575亿台币相较，存单发 行余额减3.5亿。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，余日分别为：周二493亿、周三4,609.5亿、周 四1,270.2亿及周五297亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为748亿台币，累积超额准备为5,322亿台币、 加计前期1%的超额准备达6,162亿台币。 **RP利率微幅下滑** 债券附买回市场方面，证券商交易员指出，今天投信及寿险公司自RP市场抽走资金，整 体资金略减，RP利率则微幅下滑。 〞年底了，资金没有那么浮滥了，利率反应央行降息，今天有下来一些些。〞一位大型 证券商交易员说。 在票券公司方面，交易员表示，因今天资金有进有出，但整体而言尚属平稳，利率则维 持不变。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，上日在0.36-0.39%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，上日亦在0.45-0.47%。债券附买回成交利率高低 ，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差 异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落 在0.28-0.30%，上日亦在0.28-0.30%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.33%，上日亦 同。(完) (审校)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率