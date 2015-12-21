东南亚股市：多数收低，电信类股下跌带动泰国股市接近两年低点

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透曼谷12月21日 - 多数东南亚股市周一在交投淡静中收低，受外资抛盘打压；泰国股市扩大跌势，由于电信类股遭抛，泰股指标股指触及近两年低位。
泰国股市 收低1.6%，报1,264.44点，为2014年1月30日以来最低收位。
对两项4G频谱牌照的竞标于周末结束，最终得标价格较高，令人担心未来电信业的成本和竞争。
Advanced Info Services 重挫19%，Total Access Communication 大跌27%，这两家公司在竞标中均失利。Jasmine International 虽在赢家之列，但股价大跌23%。
证交所数据显示，外资卖超46.5亿泰铢(1.2874亿美元)泰国股票，为连续第11个交易日卖超。
证交所数据显示，马来西亚股市 收低0.9%，外资卖超2亿马币(4,654万美元)马来西亚股票。
越南股市 连续第二日下跌，多数绩优股和几家银行股受外资抛盘打压收低。
本周稍后将为公众假期，今日东南亚股市成交量低于过去30天的日均成交量。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 326.44 -0.52 -0.16 -20.53 410.77
新加坡 2845.55 -7.29 -0.26 -15.44 3365.15
马来西亚 1629.09 -14.81 -0.90 -7.50 1761.25
泰国 1264.44 -20.48 -1.59 -15.57 1497.67
印尼 4490.68 22.03 +0.49 -14.09 5226.95
菲律宾 6910.34 43.27 +0.63 -4.43 7230.57
越南 566.90 -1.28 -0.23 +3.90 545.63
(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。