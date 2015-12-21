东南亚股市：多数收低，电信类股下跌带动泰国股市接近两年低点

路透曼谷12月21日 - 多数东南亚股市周一在交投淡静中收低，受外资抛盘打压；泰国股市扩大跌势，由于电信类股遭抛，泰股指标股指触及近两年低位。

泰国股市 收低1.6%，报1,264.44点，为2014年1月30日以来最低收位。

对两项4G频谱牌照的竞标于周末结束，最终得标价格较高，令人担心未来电信业的成本和竞争。

Advanced Info Services 重挫19%，Total Access Communication 大跌27%，这两家公司在竞标中均失利。Jasmine International 虽在赢家之列，但股价大跌23%。

证交所数据显示，外资卖超46.5亿泰铢(1.2874亿美元)泰国股票，为连续第11个交易日卖超。

证交所数据显示，马来西亚股市 收低0.9%，外资卖超2亿马币(4,654万美元)马来西亚股票。

越南股市 连续第二日下跌，多数绩优股和几家银行股受外资抛盘打压收低。

本周稍后将为公众假期，今日东南亚股市成交量低于过去30天的日均成交量。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 326.44 -0.52 -0.16 -20.53 410.77

新加坡 2845.55 -7.29 -0.26 -15.44 3365.15

马来西亚 1629.09 -14.81 -0.90 -7.50 1761.25

泰国 1264.44 -20.48 -1.59 -15.57 1497.67

印尼 4490.68 22.03 +0.49 -14.09 5226.95

菲律宾 6910.34 43.27 +0.63 -4.43 7230.57

越南 566.90 -1.28 -0.23 +3.90 545.63

(完)

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