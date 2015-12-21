日本财政：政府计划削减下一财年公债标售量--消息人士

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京12月21日 - 消息人士对路透表示，日本政府将把始于4月的下一财年的公债标售量定在147万亿日圆(1.21万亿美元)，低于今年最初计划的152.6万亿日圆，以反映税收的增加。
这将是连续第三个财年政府削减公债标售量。最新的公共借款将降到34.43万亿日圆，创下八年低点。而且低于今年最初计划的36.9万亿日圆。
消息人士称，该计划将使得总的公债发行量为162.2万亿日圆，比当前财年最初计划的数量低7.8万亿日圆。公债总的发行量中还包括出售给散户和日本央行的公债。由于该计划尚未敲定，这些消息人士要求匿名。
他们还表示，由于日本央行的大量购买引发面向投资者的公债短缺，日本政府将放缓公债标售量的下降速度，办法是将原定在下一财年发行的公债提前发行。
日本央行曾承诺把公债持有量(扣除一年期公债)每年增加80万亿日圆。
消息人士称，日本政府计划将40年期公债发行量增加4,000亿日圆。同时把20年期和5年期公债发行量各削减1.2万亿日圆，并把两年前公债发行量削减2.4万亿日圆。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。