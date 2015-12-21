国际油市：亚洲石脑油裂解价差走强，台塑石化及印尼Pertamina求购

路透新加坡12月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及每吨142.58美元，为2014年8月初以来最高，交易商指因需求旺盛及布兰特原油价格大跌提供了强劲支撑。

布兰特原油价格目前每桶不到40美元，年初以来已累计跌逾35%，但石脑油价格同期内跌约11%，因受需求良好支撑。

韩国LG Chem、菲律宾JG Summit及亚洲主要石脑油进口商台塑石化正求购2月上半月石脑油船货。

交易商称，LG Chem购得一艘中程石脑油船货，成本加运费价格(C+F)为较日本报价每吨升水约2.50美元。

目前还不能获得单独确认，因买家不会就他们的交易发表评论。

通常的石脑油出口商印尼Pertamina也加入买家行列，交易商称，该公司罕见地标购两艘船货，每艘各为20万桶，目的地为Balongan。

Pertamina进口石脑油的原因还不清楚。

交易商称，印度巴拉特石油(BPCL)向贡渥(Gunvor)出售3.5万吨石脑油，船期为1月3-7日，启运港口为孟买，离岸价(FOB)为较中东报价每吨升水约21美元。

这较BPCL此前售出的从孟买启运的两艘12月船货的平均升水高出近62%。

亚洲汽油裂解价差周一为每桶15.81美元，尽管这下降了0.26美元，但是上年同期价格的两倍多。

新加坡现货市场上，贡渥向Socar售出一船92号汽油船货，每桶52美元，这是今天轻质馏分油成交的唯一一笔现货交易。(完)

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