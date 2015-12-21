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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 21:34 BJT

企业并购：野村控股将以约10亿美元收购American Century 41%的权益

路透12月21日 - 日本最大券商野村控股 表示，将支付约10亿美元，从加拿大帝国商业银行(CIBC) 手中收购未上市投资管理企业American Century Investments的41%权益。

该交易料将于2016年上半年完成。

这一消息最先是彭博在周一稍早报导的。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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