国际油市：亚洲燃料油价格跌至11年新低，但寻获一些短期支撑

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡12月21日 - 亚洲燃料油价格周一跌至11年新低，因布兰特原油降至2004年以来的最低，不过燃料油仍然获得一些支撑，因买家寻求在节日前锁定交易。
交易员称，180-cst燃料油价差大幅走阔，表明低粘度燃料油持续承压。380-cst燃料油相对保持稳定。
新加坡现货市场上的交投清淡，没有达成交易的报告。“即便对12月而言，这样的市场也是十分清淡的，”一位在新加坡的经纪商称。
不过一位在新加坡的交易员说，现货市场之外，其他市场的交易活动强劲的多。“进入节日之前，大家都想把事情定了，”他说，并表示这帮助支撑了处在下行趋势的燃料油市场。
据这位交易员，相较于卖家，似乎有更多买家入场，至少12月剩余时间和1月大部分时间里是这样。
“船用燃料油市场依旧良好。RMG-380的成交价可能会较今日新加坡报价升水4-5美元，而RMK介于贴水3美元至平价之间，”这位交易员说，“实际上这是一个非常强劲的市场。”
虽然一些人预计1月来自西方的套利船货流入将大幅增长，会给燃料油市场施加更大的压力，但这位交易员指出这些船货可能仅会在1月的末尾到岸。他还表示，这将帮助市场维持紧俏，并至少在1月上半月给市场以一定的支撑。
新加坡现货市场上未有交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 母红)
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