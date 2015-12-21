国际油市：亚洲柴油现货价差及裂解价差均接近一周高位

路透新加坡12月21日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周一接近每桶11.16美元的一周高位，因原油价格下跌提振了柴油裂解价差。

500ppm柴油现货价差为每桶贴水0.05美分，亦为近一周最高位，此前兴隆在新加坡现货市场达成几笔交易。

自12月初以来，新加坡现货市场已达成逾400万桶500ppm柴油交易，而11月同期仅有80万桶成交。

但官方数据显示，中国柴油出口料将维持在高位，11月出口量超过90万吨，多数运往新加坡。

今年1-11月中国柴油总计出口逾600万吨，较上年同期上涨64.33%。

新加坡现货市场上，达成三笔含硫500ppm柴油交易，买家均是兴隆。

兴隆从维多买入两船均为15万桶的柴油船货，一艘船期为1月5-9日，价格为持平，另一艘船期为1月16-20日，价格为升水0.10美元。

兴隆向联合石化买入15万桶柴油，船期为1月10-14日，价格为升水0.10美元。(完)

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