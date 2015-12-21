USDA报告：12月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/17/2015 12/10/2015 12/10/2015 12/18/20 14 初值 修正值 前值 小麦 475,375 438,909 434,767 442,544 燕麦 100 0 0 0 大麦 0 318 318 0 玉米 718,888 566,835 566,835 802,368 高粱 283,684 129,099 129,099 168,399 大豆 1,463,167 1,362,132 1,343,651 2,293,052 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 11,443,988 13,266,007 燕麦 900 200 大麦 27,425 102,442 玉米 8,549,957 10,998,498 高粱 3,517,230 2,710,219 大豆 24,667,305 27,925,468 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)