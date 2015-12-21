USDA报告：12月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透12月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/17/2015 12/10/2015 12/10/2015 12/18/20 14 初值 修正值 前值 小麦 475,375 438,909 434,767 442,544 燕麦 100 0 0 0 大麦 0 318 318 0 玉米 718,888 566,835 566,835 802,368 高粱 283,684 129,099 129,099 168,399 大豆 1,463,167 1,362,132 1,343,651 2,293,052 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 11,443,988 13,266,007 燕麦 900 200 大麦 27,425 102,442 玉米 8,549,957 10,998,498 高粱 3,517,230 2,710,219 大豆 24,667,305 27,925,468 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。