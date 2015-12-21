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货币新闻 | 2015年 12月 22日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：12月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/17/2015    12/10/2015    12/10/2015    12/18/20
14  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       475,375       438,909       434,767       442,544
    燕麦 　     　 100             0             0             0
    大麦         　  0           318           318             0
    玉米     　718,888       566,835       566,835       802,368
    高粱       283,684       129,099       129,099       168,399
    大豆     1,463,167     1,362,132     1,343,651     2,293,052
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    11,443,988     13,266,007
    燕麦           900            200
    大麦        27,425        102,442
    玉米     8,549,957     10,998,498
    高粱     3,517,230      2,710,219
    大豆    24,667,305     27,925,468
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红；审校 利棣儿)

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