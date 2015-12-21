全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价上升

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透12月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，受助于巴拿马型船运价上涨。
乾散货运价指数 升1点，或0.21%，报478点，因对较大型船舶的需求增加。该指数在12月16日触及历来低位471点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或1.64%，至433点。日均获利上涨52美元，报3,462美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌12点，至512点。日均获利下降34美元，报5,156美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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