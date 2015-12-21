纽约期市：可可期货跌至六周低位，期糖和阿拉比卡咖啡与油价一起下滑

路透纽约/伦敦12月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至六周低位，因在节前淡静交投中有投机性卖盘，而期糖和阿拉比卡咖啡也下跌，因巴西雷亚尔走低和油价下滑。

布兰特原油触及逾11年最低水准，因迹象显示全球供过于求的情况将在明年持续。这拖累汤森路透核心商品指数 下跌，目前该指数徘徊在略高上周所触2002年低位的水准。

3月纽约可可期货 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,239美元，此前跌至11月9日来最低3,205美元。3月伦敦可可期货 收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,248英镑，此前跌至11月11日来最低2,222英镑。

交易商称，可可价格承压，因投机性卖盘和预计需求将持续疲弱，最近一周科特迪瓦(象牙海岸)可可运抵数量下降和担心西非热风的利好因素已经在价格中反映出来。

他们也表示，商业买盘料处于低位。

原糖期货在周五攀升后下跌，因出现技术性修正，在50日移动均线寻获支持。

ICE-3月原糖期货 收跌0.13美分，或0.9%，报每磅14.97美分。3月白糖期货 收跌2.7美元或0.7%，报每吨411美元。

交易员表示，糖市面临额外压力，因巴西雷亚尔兑美元 扩大跌幅，降至两个月低位，驱动巴西生产商卖出美元计价的咖啡和糖，以锁定回报。

摩根士丹利略为下调2015/16年全球糖供应缺口预估。

3月阿拉比卡咖啡期货 收低1.5美分或1.3%，报每磅1.175美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,508美元。(完)

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