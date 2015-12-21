《全球汇市》美元下跌，因西班牙选举后欧元上涨

* 美元指数从上周触及的两周高位回落

* 尽管西班牙选举结果没有一个政党获绝对多数，但欧元上涨

路透纽约12月21日 - 美元兑一篮子货币周一在交投淡静中下跌，因欧元上涨，此前西班牙议会选举无一党获单独组阁所需席位，可能加剧对该国金融稳定性的担忧。

美国近十年来首次升息的影响已退居次席，在油价触及11年新低的情况下，交易商关注商品价格重挫对全球经济和央行政策的影响。

美元指数 从美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周三宣布近十年来首次升息后触及的两周高位回落。

“美国升息十分顺利。这在一段时间内应该对美元有利，”德意志银行G10汇市策略部门全球主管Alan Ruskin说。

不过，美元在本周首日普跌，美国和大部份欧洲市场周五因圣诞节假期休市，令本周交易日减少。

在周末进行的西班牙议会选举中，无一政党获得组阁所需的议席，使人们对欧元区第四大经济体的经济改革前景忧心忡忡。欧元上涨，是因交易商回补大选前建立的欧元空头头寸，而不是选举结果对欧元有任何帮助。

欧元兑美元 涨0.5%，报1.0920美元，兑日圆 涨0.3%，报132.19日圆。

日圆兑美元 跌0.1%，报121.03日圆。

美元指数 下跌0.3%，报98.396，上周四触及两周高位99.294。美元指数跌幅受限，因美股反弹和美债收益率涨势在下午交易中消退。

鉴于市场广泛认为美元将在明年第一季将攀升，而现在看涨美元的押注规模很小，使本月了结离场的部份投资大户有空间买回美元。

“我认为美元兑欧元或日圆在年底前不会有大行情，但兑英镑或部份商品相关货币肯定有一定的上行潜力，”纽约梅隆银行驻伦敦首席汇市策略师Simon Derrick说。