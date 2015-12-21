《美国重要政经日程》--12月22日

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 商务部公布美国第三季国内生产总值(GDP)终值以及第三季企业获利修正值
1400 - 联邦住房金融局(FHFA)公布10月房价指数
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布11月成屋销售
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券
2000 - 农业部公布月度冷冻产品库存数据
2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f