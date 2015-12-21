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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 06:09 BJT

《美国重要政经日程》--12月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 商务部公布美国第三季国内生产总值(GDP)终值以及第三季企业获利修正值

1400 - 联邦住房金融局(FHFA)公布10月房价指数

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布11月成屋销售

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2000 - 农业部公布月度冷冻产品库存数据

2130 - 美国石油协会(API)公布每周石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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