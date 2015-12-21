更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因西班牙选举后欧元上涨

* 美元指数从上周触及的两周高位回落

* 尽管西班牙选举结果没有一个政党获绝对多数，但欧元上涨 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约12月21日 - 美元兑一篮子货币周一在交投淡静中下跌，因欧元上涨，此前西班牙议会选举无一党获单独组阁所需席位，可能加剧对该国金融稳定性的担忧。

美国近十年来首次升息的影响已退居次席，在油价触及11年新低的情况下，交易商关注商品价格重挫对全球经济和央行政策的影响。

美元指数 从美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周三宣布近十年来首次升息后触及的两周高位回落。

“美国升息十分顺利。这在一段时间内应该对美元有利，”德意志银行G10汇市策略部门全球主管Alan Ruskin说。

不过，美元在本周首日普跌，美国和大部份欧洲市场周五因圣诞节假期休市，令本周交易日减少。

在周末进行的西班牙议会选举中，无一政党获得组阁所需的议席，使人们对欧元区第四大经济体的经济改革前景忧心忡忡。欧元上涨，是因交易商回补大选前建立的欧元空头头寸，而不是选举结果对欧元有任何帮助。

欧元兑美元 涨0.5%，报1.0920美元，兑日圆 涨0.3%，报132.19日圆。

日圆兑美元 跌0.1%，报121.03日圆。

美元指数 下跌0.3%，报98.396，上周四触及两周高位99.294。美元指数跌幅受限，因美股反弹和美债收益率涨势在下午交易中消退。

鉴于市场广泛认为美元将在明年第一季将攀升，而现在看涨美元的押注规模很小，使本月了结离场的部份投资大户有空间买回美元。

“我认为美元兑欧元或日圆在年底前不会有大行情，但兑英镑或部份商品相关货币肯定有一定的上行潜力，”纽约梅隆银行驻伦敦首席汇市策略师Simon Derrick说。

在商品货币方面，澳元兑美元 涨0.1%，报0.7192美元，新西兰元兑美元 上升约0.7%，报0.6777美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0912 1.0865 +0.43 -9.80 1.2097

欧元/日圆 132.24 131.76 +0.36 -8.66 144.77

美元/瑞郎 0.9917 0.9925 -0.08 -0.24 0.9941

英镑/美元 1.4878 1.4892 -0.09 -4.46 1.5573

美元/加元 1.3957 1.3953 +0.03 +20.13 1.1618

澳元/美元 0.7187 0.7169 +0.25 -12.01 0.8168

欧元/瑞郎 1.0828 1.0779 +0.45 -9.96 1.2026

欧元/英镑 0.7330 0.7290 +0.55 -5.48 0.7755

新西兰元/美元 0.6757 0.6724 +0.49 -13.34 0.7797

美元/挪威克朗 8.7798 8.7390 +0.47 +17.50 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5825 9.5038 +0.83 +6.01 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4989 8.5489 -0.58 +9.02 7.7955