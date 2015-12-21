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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.87 +0.22 +0.27 2274140

京东 32.50 -0.15 -0.46 4771548

新浪 50.77 +1.02 +2.05 651644

搜狐 57.50 -0.59 -1.02 506052

网易 180.00 -1.81 -1.00 681615

百度 197.44 +5.52 +2.88 2703812

台湾

台湾积体电路 22.95 +0.02 +0.09 1193413

联电 1.93 +0.04 +2.12 122867

日月光 5.54 +0.11 +2.03 358912

硅品精密 7.81 +0.29 +3.86 913766

和信超媒体 3.00 +0.00 +0.00 61442

友达 2.96 +0.39 +15.18 1566802

中华电信 29.88 +0.06 +0.20 24022

台湾国际航电 35.55 +0.29 +0.82 1994796

香港

中国移动 56.77 +0.16 +0.28 115376

中国联通 12.22 -0.09 -0.73 187273

中国电信 46.78 +0.30 +0.65 12647

中芯国际 5.12 -0.01 -0.19 3109

电讯盈科 5.93 +0.10 +1.72 4174

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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