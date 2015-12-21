美国金融：美联储提议在信贷风险上升时提高大银行的资本门槛

美联储称，比方在决定实施这项要求时，可能考量到相对于经济规模及房价趋势，借款上所出现的变化。

这项决定将由美联储及美国另外两家银行监管当局--美国通货监理局(OCC)及美国联邦存款保险公司(FDIC)共同作出。

针对银行额外资本缓冲的要求，最高可能达银行经风险调整后美国信贷资产的2.5%。尽管所有的银行都适用同样的比例要求，但部份银行业者若持有更多美国以外地区的贷款及证券，则需相对较少的额外资本缓冲。

目前对大型银行的资本要求最高可达风险加权总资产的11.5%，端视这些机构倘若倒闭的话，对金融系统造成的威胁有多大而定。

银行业者普遍会有12个月左右的通知期，以遵守较高的资本要求。