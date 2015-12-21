澳新经济指标预测--12月22日-12月29日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月22日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 47.5 47.9 出口(亿新西兰元) 39.0 38.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差8.095 逆差9.63 截至11月的一年 逆差37.6 逆差32.4 12月23日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月28日当周 12月28日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月29日(二) 暂无重要经济数据公布。 (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。