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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月21日当周
    
    12月22日(二)
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     11月        47.5       47.9
               出口(亿新西兰元)                                 39.0       38.3
               贸易收支(亿新西兰元)                        逆差8.095   逆差9.63
                                             截至11月的一年 逆差37.6   逆差32.4
    
    12月23日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月24日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月28日当周
    
    12月28日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月29日(二)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

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