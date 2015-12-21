全球贵金属：12月21日SPDR黄金持仓下降0.46%至645.94吨

路透12月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五的648.91吨下降0.46%，至645.94吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从上周五的20,863,264.38盎司，降至20,767,584.23盎司。(完)