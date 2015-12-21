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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 06:23 BJT

全球贵金属：12月21日SPDR黄金持仓下降0.46%至645.94吨

路透12月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五的648.91吨下降0.46%，至645.94吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从上周五的20,863,264.38盎司，降至20,767,584.23盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜；审校 龚芳)

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