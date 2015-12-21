日韩经济指标预测--12月22日-12月29日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日当周 12月22日(二) 暂无重要经济数据公布 12月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 106 12月24日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 -2.4% -2.4% 所有家庭支出(较前月) -0.3% -0.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 持平 -0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.1% 持平 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 11月 1.25 1.24 失业率 3.2% 3.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,194 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,880 12月25日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- -25.2% 房屋开工(较上年同期) +1.0% -2.5% 12月28日当周 12月27日(日) 2350 日本工业生产 11月初值 -- +1.4% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -0.9% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.8% 12月28日(一) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 12月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- +1.5% (较前月) -- -1.4% 服务业产出(较前月) -- +0.2% (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。