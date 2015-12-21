美国利率：FED明年可能每隔一次会议升息--亚特兰大联储总裁

路透华盛顿12月21日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。

“逐步调高利率意味着不是每次会议，”洛克哈特接受WABE电台访问时称。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)每年开会八次。

“(升息步伐)将取决于经济的实际表现，”洛克哈特指出，并称他预期升息不会“扼杀”经济增长。

洛克哈特表示，他认为明年的经济增长“会改善...但不会大幅跳升...我不会夸大经济增长势头，不过它十分稳健，而外界应当以这种方式解读此次的(政策)决定。”

他指出，随着中国经济增长率“稳定”在6%-6.5%，而欧洲可能也“略有改善”，全球经济环境未来几个月对美国的影响应该会偏向正面。