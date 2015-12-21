加拿大股市：收盘近持平，能源股跌势抵消了黄金生产商类股涨势

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透多伦多/渥太华12月21日 - 加拿大指标股指周一持平，能源类股回吐稍早涨幅，但投资者追捧消费必需品和医疗保健等避险类股，黄金生产商类股亦上扬。
Transcanada 跌2.3%至44.67加元，为严重拖累大盘的个股之一。资源类股下跌，Canadian Natural Resources 跌1.2%至28.8加元。
能源类股稍早涨逾1%，之后跌0.7%。美股原油价格企稳，但布兰特原油价格触及11年低点。
“能源股仍然受原油价格每日波动牵连，目前原油价格接近2008年低点，”Global Securities研究部策略师兼副总裁Elvis Picardo表示。
农业类股亦承压，Potash Corp 跌1.6%至23.83加元，Agrium 跌3.6%至124.72加元。几位分析师最近调降这些个股评级，因定价环境疲弱。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升10.08点或0.08%至13,034.38点。十大类股中有八类上扬。
整体金融类股涨0.3%，消费必需品类股升0.7%，医疗保健类股劲扬1.3%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f