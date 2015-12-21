加拿大股市：收盘近持平，能源股跌势抵消了黄金生产商类股涨势

路透多伦多/渥太华12月21日 - 加拿大指标股指周一持平，能源类股回吐稍早涨幅，但投资者追捧消费必需品和医疗保健等避险类股，黄金生产商类股亦上扬。

Transcanada 跌2.3%至44.67加元，为严重拖累大盘的个股之一。资源类股下跌，Canadian Natural Resources 跌1.2%至28.8加元。

能源类股稍早涨逾1%，之后跌0.7%。美股原油价格企稳，但布兰特原油价格触及11年低点。

“能源股仍然受原油价格每日波动牵连，目前原油价格接近2008年低点，”Global Securities研究部策略师兼副总裁Elvis Picardo表示。

农业类股亦承压，Potash Corp 跌1.6%至23.83加元，Agrium 跌3.6%至124.72加元。几位分析师最近调降这些个股评级，因定价环境疲弱。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升10.08点或0.08%至13,034.38点。十大类股中有八类上扬。