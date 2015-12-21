美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月22日(二)
1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +1.9% +2.1%
最终销售 +2.7% +2.7%
消费者支出 -- +3.0%
GDP平减指数 +1.3% +1.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +6.1%
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 535 536
成屋销售(较前月) 持平 -3.4%
1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3
服务业指数 -- 负1
12月23日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 128.9
建筑许可(较前月) -- +11.0%
1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1%
个人所得(较前月) +0.2% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 11月 -0.6% +2.9%
扣除运输的耐久财订单 持平 +0.5%
扣除国防的耐久财订单 -0.2% +3.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +1.3%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.2% -0.5%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.5%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.0 91.8
现况指数 106.5 107.0
预期指数 82.0 82.0
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50.5 49.5
新屋销售(较前月) +2.0% +10.7%
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3%
12月24日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月19日当周 27.0 27.1
四周均值(万人) -- 27.05
续请失业金人数(万人) 12月12日当周 221.0 223.8
12月25日(五)
暂无重要经济数据公布。
12月28日当周
12月28日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 负4.9
12月29日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差584.1
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2%
房价指数(较上年同期) +5.4% +5.5%
1500 美国消费者信心指数 12月 92.9 90.4 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f