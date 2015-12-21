更正-国际油市：布兰特原油跌至11年低位，因全球供应增加

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(更正：因译文有误，内文第九段“0.01美分”应为“0.01美元”)
* 布兰特原油势将录得2008年来最大月度跌幅
* 俄罗斯和OPEC产油量接近纪录高位
路透纽约12月21日 - 布兰特原油期货周一触及逾11年来最低水准，因较往常偏暖的天气使取暖油需求下跌，且交易商在测试油价底部。
美国原油期货保持在2009年低位之上，收升0.01美元，因交易商在1月美国原油合约到期前轧平头寸。2月美国原油合约下跌，且分析师预计最新一周美国原油库存将增加，显示油市供过于求的情况将恶化。
对全球供应不断增加和中国经济疲弱导致需求放缓的担忧，反复成为今年油市动荡的主题。分析师说，市场仍在下探底部。
“找到市场底部的关键在于供应面收紧，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian说。
他说，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯将继续保持高产量，从而令美国油企面临更大的减产压力。
“我认为要为北美(能源企业)新一轮资本支出削减作准备，”他说。
取暖油期货 拖累油市。该期货触及2004年7月来新底，因天气较预期和暖降低季节性需求。
布兰特原油较美国原油升水收窄，美国总统奥巴马周五签字，取消实施40年的美国原油出口禁令法案成为法律。
美国原油期货 收涨0.01美元，报每桶34.74美元，今日是1月合约最后交易日，该合约在盘后交易中小幅下跌。
布兰特原油期货 下跌0.53美元，报36.35美元，盘中跌最多2%至36.04美元低位，此为2004年7月来最低。
布兰特原油在本月迄今下挫近19%，料将创下2008年10月美国银行雷曼兄弟倒闭来最大月度跌幅。
油市流动性在节假日前通常下降，意味油价日波幅容易被放大。1月美国原油期货在周一到期，可能使油价走势进一步被放大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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