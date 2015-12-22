西班牙评等：选举产生不确定性，或给评等上调踩下刹车--穆迪

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
路透伦敦12月21日 - 穆迪主权评级负责人周一表示，西班牙政治方面的不确定性或将阻止穆迪上调该国的主权评级。
在周日的西班牙选举中，无一党派获得单独组阁所需席位。这种情况下，西班牙可能需要进行数周谈判以组建联合政府，这个联合政府可能会比较复杂，而且具有潜在不稳定性。
穆迪主权评级负责人Alastair Wilson在接受路透采访时表示，如果新组建的政府不那么重视改革，那么上调西班牙评级将会比较困难。当前该国的评级为Baa2，评级展望自2014年2月以来一直为正面。
“这样的投票结果很难让人看清新政府会是什么样子，其财政和经济工作重点会在哪里，其对继续推进改革的重视程度如何，至少短期内是如此，”Wilson表示。
“总而言之，我们在观察最终结果，这势必影响到对于该国正面展望的决心。”(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 三星电子 跌近1%。 Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望 进一步上扬。 外资买超韩股，但买超规模相对较小。 下跌股和上涨股分别为500家和290家。 韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。 三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49. 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,172.9 1,177.6 日圆/韩元 10.2321/09 10.2209 韩国公债期货 * 109.49 109.43 韩国综合股价指数