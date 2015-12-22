美国个股：思科正排查产品代码，此前Juniper防火墙发现漏洞

但Moore表示，这类检讨着重于找出那些无意之间被创造出来的“后门”，而非那些在公司不知情的情形下安插进去的程序码。

“挑战在于过去从未有人查找这类问题，”研究软件是否易受攻击的专家Moore指出，“如果知道要找的是恶意开设的后门，那要找到的机会会高出许多。”

密码专家Bruce Schneier表示，高科技公司应该一直以来都有在查找未经授权的程序码，但是由于进行产品检讨会提高成本，许多人都忽视了这个问题。

他说，“根本问题在于市场对于我们想要的安全码等产品不愿付出报酬。没有人想要为此付帐。”

思科在其博客表示，这次的测试将会包括由有丰富网络及加密经验的工程师检讨程序码，同时也会执行渗透性测试，技术人员将试图攻击产品，以找出恶意黑客可能试图利用的程式错误。

在此同时，美国国土安全部表示，正在调查Juniper“后门”可能对政府网络产生的影响。