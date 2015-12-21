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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 07:56 BJT

金砖国家：12月21日股汇市收盘纵览

路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报791.43点，上涨0.22%。

中国股市：沪综指收涨1.8%至近一个月新高，受蓝筹股整体走强带动

中国汇市：人民币略收升成交则明显萎缩，年底市场趋保守下行空间有限

香港股市：收盘微涨，受中资公司强劲表现提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,199.954点，下跌1.62%。

巴西汇市：雷亚尔走软，因一名左翼经济学家被任命为巴西财长，令人担心该国可能推行财政宽松政策。雷亚尔兑美元 收报4.0222/28，上日收报3.9456/68。

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南非股市：收高近1%，得益于投资者情绪回稳；大盘亦受到黄金类股指数大涨逾5%的推动，因国际金价继续攀升。指标Top-40指数 收报44,368.53点，上涨0.89%；大盘综合指数 收报49,189.99点，上涨0.97%。

南非汇市：兰特兑美元巩固升势，假日来临市场交投清淡

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印度股市：收升约1%，跟随周边股市走势，此外国内基金的大举买入也带来支撑。BSE指数 收报25,735.9点，上涨0.85%；NSE指数 收报7,834.45点，上涨0.93%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.35/66.36，上日收报66.395/66.405。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报758.97点，下跌0.88%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报401.25点，下跌1.48%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.233，贬值0.4%；卢布兑欧元 报77.82,贬值0.92%。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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