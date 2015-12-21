金砖国家：12月21日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报791.43点，上涨0.22%。
中国股市：沪综指收涨1.8%至近一个月新高，受蓝筹股整体走强带动
中国汇市：人民币略收升成交则明显萎缩，年底市场趋保守下行空间有限
香港股市：收盘微涨，受中资公司强劲表现提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,199.954点，下跌1.62%。
巴西汇市：雷亚尔走软，因一名左翼经济学家被任命为巴西财长，令人担心该国可能推行财政宽松政策。雷亚尔兑美元 收报4.0222/28，上日收报3.9456/68。
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南非股市：收高近1%，得益于投资者情绪回稳；大盘亦受到黄金类股指数大涨逾5%的推动，因国际金价继续攀升。指标Top-40指数 收报44,368.53点，上涨0.89%；大盘综合指数 收报49,189.99点，上涨0.97%。
南非汇市：兰特兑美元巩固升势，假日来临市场交投清淡
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印度股市：收升约1%，跟随周边股市走势，此外国内基金的大举买入也带来支撑。BSE指数 收报25,735.9点，上涨0.85%；NSE指数 收报7,834.45点，上涨0.93%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.35/66.36，上日收报66.395/66.405。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报758.97点，下跌0.88%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报401.25点，下跌1.48%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.233，贬值0.4%；卢布兑欧元 报77.82,贬值0.92%。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。