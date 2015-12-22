版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月22日

* 头版头条:

--中国中央经济工作会议提出，明年及今后一个时期，要阶段性提高财政赤字率，稳健货币政策要灵活适度，积极稳妥化解产能过剩。

* 其他:

--中证报社评文章称，在经济下行压力较大态势下，应适时加大宏观调控政策宽松力度，加强“滴灌”、“点灌”，打破债务-通缩循环。

--上海清算所董事长许臻透露，该所明年将发布中国信用债指数，并研发推出外汇期权、碳金融等产品的中央对手清算。

--辅仁药业 称，拟以16.50元人民币/股非公开发行4.56亿股，并支付现金约3.2亿元，合计作价78.5亿元收购辅仁集团等合计持有开药集团100%股权。同时拟以不低于16.50元/股价格定向增发募集配套至多53亿元资金。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐