《全球重要经济事件一览表》--12月22日-12月29日

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月22日(二)
暂无重要经济事件。
12月23日(三)
东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。
12月24日(四)
东京--日本央行总裁黑田东彦在经济团体连合会发表演说(0400)。
12月25日(五)
暂无重要经济事件。
12月28日(一)
暂无重要经济事件。
12月29日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)