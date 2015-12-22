《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

*工商时报：

--台湾车市累计今年以来到12月20日总计挂牌量39万6,712辆，和泰车 发言人谢富来表示，货物税条例补助汰旧换新过关后，各家车厂将全面抢攻今年最后10天挂牌量，原先预估全年42万辆目标可望过关。

--央行降息后，台湾银行昨日宣布，即日起调降存款利率，降幅为0.07-0.105个百分点。值得注意的是，台银这次利率的调法，多数为固定利率降幅大于机动利率，调整后的存款利率，机动利率多半比固定利率高，反映银行认为，未来利率仍为下跌趋势，固定利率的水准才会低于机动利率。

*经济日报：

--经济部投审会公布，今年1-8月，陆资来台投资额较去年同期减少66.86%。而侨外资对台投资额则减少11.36%，也是连续四个月呈现两位数以上的负成长。

--国发会通过明年经济成长经建目标2.1-2.7%，鉴于经建计划成效难于短期呈现，为避免年度经建目标压缩政府施政弹性，年度经建目标明年起走入历史，不再订定，惟四年中程经建计划目标仍维持每四年发布一次。

--今年9月成立的金融科技办公室加速运作，本月底前将召开第二次委员会议。金管会主委曾铭宗昨日透露，金融科技办公室月底将召开第二次会议，主要瞄准银行、保险及生物辨识三大应用。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。