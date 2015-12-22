《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月22日

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
*工商时报：
--台湾车市累计今年以来到12月20日总计挂牌量39万6,712辆，和泰车 发言人谢富来表示，货物税条例补助汰旧换新过关后，各家车厂将全面抢攻今年最后10天挂牌量，原先预估全年42万辆目标可望过关。
--央行降息后，台湾银行昨日宣布，即日起调降存款利率，降幅为0.07-0.105个百分点。值得注意的是，台银这次利率的调法，多数为固定利率降幅大于机动利率，调整后的存款利率，机动利率多半比固定利率高，反映银行认为，未来利率仍为下跌趋势，固定利率的水准才会低于机动利率。
*经济日报：
--经济部投审会公布，今年1-8月，陆资来台投资额较去年同期减少66.86%。而侨外资对台投资额则减少11.36%，也是连续四个月呈现两位数以上的负成长。
--国发会通过明年经济成长经建目标2.1-2.7%，鉴于经建计划成效难于短期呈现，为避免年度经建目标压缩政府施政弹性，年度经建目标明年起走入历史，不再订定，惟四年中程经建计划目标仍维持每四年发布一次。
--今年9月成立的金融科技办公室加速运作，本月底前将召开第二次委员会议。金管会主委曾铭宗昨日透露，金融科技办公室月底将召开第二次会议，主要瞄准银行、保险及生物辨识三大应用。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)