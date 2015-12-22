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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--12月22日

=========================近期重要政经日程==========================

12月30日（周三）

**--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况

--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 张晓翀)

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