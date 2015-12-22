拉美金融：阿根廷政府与债权人将于1月开始谈判--调停人

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
直接了解事态的消息人士称，以Elliott Management旗下NML Capital Ltd及Aurelius Capital Management为首的不参与债务重组的投资人，获得了对他们有利的13.3亿美元再加上利息的判决，整体金额接近20亿美元。
Elliott一名发言人拒绝就周一的声明置评。目前尚无法联络上Aurelius的代表。
Caputo周一从侧门进入Pollack的办公大楼时，摇头不愿回答任何问题。
解决阿根廷与投资人间有关主权债的争端，被视为是让阿根廷经济步向更为稳定成长道路的关键；投资人对2005及2010年的两次债务重整皆持反对意见。
Pollack曾表示，在不利于阿根廷政府的判决中，相关投资人总计持有约100亿美元债券。(完) (编译 徐文焰/张明钧; 审校 戴素萍/许娜)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
韩国法院周四驳回检方申请逮捕三星集团副会长李在镕的请求。 三星电子 跌近1%。 Kim称，特朗普经济政策公布后，在乐观第四季企业财报的激励下，综合股价指数有望 进一步上扬。 外资买超韩股，但买超规模相对较小。 下跌股和上涨股分别为500家和290家。 韩元兑美元 报1,172.9，较周四收盘1,177.6涨0.4%。 三年期公债3月期货合约 小升0.06点报109.49. 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,172.9 1,177.6 日圆/韩元 10.2321/09 10.2209 韩国公债期货 * 109.49 109.43 韩国综合股价指数
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24