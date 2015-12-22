拉美金融：阿根廷政府与债权人将于1月开始谈判--调停人

直接了解事态的消息人士称，以Elliott Management旗下NML Capital Ltd及Aurelius Capital Management为首的不参与债务重组的投资人，获得了对他们有利的13.3亿美元再加上利息的判决，整体金额接近20亿美元。

Elliott一名发言人拒绝就周一的声明置评。目前尚无法联络上Aurelius的代表。

Caputo周一从侧门进入Pollack的办公大楼时，摇头不愿回答任何问题。

解决阿根廷与投资人间有关主权债的争端，被视为是让阿根廷经济步向更为稳定成长道路的关键；投资人对2005及2010年的两次债务重整皆持反对意见。

Pollack曾表示，在不利于阿根廷政府的判决中，相关投资人总计持有约100亿美元债券。(完) (编译 徐文焰/张明钧; 审校 戴素萍/许娜)