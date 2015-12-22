《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月22日

路透香港12月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7515港元 ) 美国股市周一收盘上涨，道琼工业指数 周一收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；受 助于苹果和微软反弹，此外医院类股上扬，因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 101.560 -0.65 39300 7.872 0.16 中国铝业 8.050 3.07 20649 2.496 1.88 中国移动 56.770 0.28 115376 88.011 0.30 中国人寿 16.480 0.43 161838 25.549 -0.20 中石油 66.650 -0.02 27462 5.166 0.71 中石化 59.500 -0.40 32746 4.612 0.48 汇丰控股 39.460 0.46 2067524 61.175 0.12 中电信 46.780 0.65 12647 3.626 -0.65 中国联通 12.220 -0.73 187273 9.472 -0.29 兖州煤业 4.640 6.67 15842 3.597 -2.00 华能国际 34.580 -0.12 24016 6.701 -0.58 南方航空 39.620 8.76 12086 6.142 -1.09 东方航空 29.260 4.50 7559 4.536 -1.17 中芯国际 5.120 -0.19 3109 0.794 -0.78 （完） (整理 梁慧仪)