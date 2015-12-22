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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月22日

路透香港12月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7515港元 )
    
    美国股市周一收盘上涨，道琼工业指数 周一收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；受
助于苹果和微软反弹，此外医院类股上扬，因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       101.560   -0.65      39300             7.872       0.16
 中国铝业                       8.050    3.07      20649             2.496       1.88
 中国移动                      56.770    0.28     115376            88.011       0.30
 中国人寿                      16.480    0.43     161838            25.549      -0.20
 中石油                        66.650   -0.02      27462             5.166       0.71
 中石化                        59.500   -0.40      32746             4.612       0.48
 汇丰控股                      39.460    0.46    2067524            61.175       0.12
 中电信                        46.780    0.65      12647             3.626      -0.65
 中国联通                      12.220   -0.73     187273             9.472      -0.29
 兖州煤业                       4.640    6.67      15842             3.597      -2.00
 华能国际                      34.580   -0.12      24016             6.701      -0.58
 南方航空                      39.620    8.76      12086             6.142      -1.09
 东方航空                      29.260    4.50       7559             4.536      -1.17
 中芯国际                       5.120   -0.19       3109             0.794      -0.78
 （完） 

 (整理 梁慧仪)

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