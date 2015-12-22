版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:42 BJT

标题新闻：投资大亨伊坎提高对美国汽车部件零售商Pep Boys收购价，高过日本普利司通出价

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐