《台湾重要政经日程》--12月22日

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
=====================今日重要政经消息============================== 12/22(二) --08:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.79%。 --16:20 中央银行公布11月外汇市场概况。 --16:30 金管会例行记者会。 --宏利投信2016年投资展望记者会。 =================================================================== 12/23(三) --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月年跌6.15%。 12/24(四) --1620 央行公布11月M2年增率，上月年增6.58%。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/1(五) --元旦金融市场休市一日。 1/5(二) --16:20 央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 1/8(五) --08:30 主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 财政部公布12月出口金额年变动率，上月年减16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 *1/20(三) --16:00 经济部公布12月外销订单，上月年减6.3%。 1/30(六) --弹性放假，金融市场开市一日。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)