欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

《汇市简讯》澳元/美元波动性可能加剧
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.3 正9.3
0700 德国进口价格(较上月) 11月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) -3.8% -4.1%
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 110 74.67
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97
12月23日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.1% -0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 12月 正99.1 正97.9
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- +2.2%
(较上年同期) -- +6.6%
0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 赤字215 赤字167.6
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%
12月24日(四)
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437
12月25日(五)
暂无重要经济指标。
12月28日当周
12月28日(一)
暂无重要经济指标。
12月29日(二)
0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6
消费者信心指数 117.0 118.4
(完)
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0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)
2016年，全国固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比1-11月份回落0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016