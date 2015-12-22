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市场报道 | 2015年 12月 22日 星期二 08:35 BJT

****欧洲经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月21日当周

12月22日(二)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.3 正9.3

0700 德国进口价格(较上月) 11月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) -3.8% -4.1%

0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 110 74.67

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97

12月23日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.1% -0.7%

0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3%

0800 瑞士KOF领先指标 12月 正99.1 正97.9

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- +2.2%

(较上年同期) -- +6.6%

0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 赤字215 赤字167.6

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%

12月24日(四)

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数 11月 -- 45,437

12月25日(五)

暂无重要经济指标。

12月28日当周

12月28日(一)

暂无重要经济指标。

12月29日(二)

0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6

消费者信心指数 117.0 118.4

(完)

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