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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:27 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京12月22日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济
数据的日程：（发布时间为北京本地时间）
    
    公布日期  公布时间      经济指标                    数据日期

    12月
    12/27      0930       规模以上工业企业利润             1-11月
    12/30       --        中国国际收支平衡表（正式数）
                          中国国际投资头寸表（正式数）
                --        中国外债数据（正式数）           三季度
                --        中国货物和服务贸易                 11月
    
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. -- 表示具体发布时间未知。
       3.海关公布进出口贸易数据。
       4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）

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