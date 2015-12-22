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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆反弹至132，但趋势仍向下

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* 尽管欧元/日圆回升至132，但趋势仍向下

* 跟随一目均衡云区下行，今日位于132.81-134.03，1月6日前料在131.20-133.31

* 目前位于一目基准线切入位132.12上方

* 上方的日线图一目均衡转换线切入位132.57为初步阻力位

* 周线图一目均衡基准线自10月23日当周以来一直限制欧元涨势，目前位于134.33(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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